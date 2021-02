Kommunals medlemmar är värda en bättre arbetsmiljö

Det är uppenbart för oss att ert inlägg är en partsinlaga för Socialdemokraterna. Moderaternas och Kristdemokraternas politik med fler heltidsanställda med en ökad grundbemanning inom omsorgen är bra för både anställda och boende. Kommunals ledning försöker skapa en konflikt som inte finns. Kommunals medlemmar är värda en bättre arbetsmiljö. Ska de kunna få den behövs moderat och kristdemokratisk politik under flera mandatperioder.

Socialdemokraterna har styrt Trelleborgs kommun under hela 1900-talet och under 10 av 20 år under 2000-talet.