Hållbar global havsreningsteknik är krav i dag

Just i dagarna kan vi här i Norden peka på i denna och andra tidningar publicerade fakta om hav och kust som Ola Olsson (C) och Anneli Kihlstrand (C), båda ledamöter i regionala utvecklingsnämnden (den 4 mars)samt Jannike Kihlberg, DN där hon vädjar: "Värna haven som en fantastisk resurs".