Ett värdigt debattklimat

Två kvinnor som inte tillhör styret fick besked via Trelleborgs Allehanda att de ”hade hål i huvudet”. Uttalanden som var nedvärderande och gjorda för att förminska och håna. Vi fick aldrig någon respons från det.

Men vad gör styret i form av M, KD och SD för att förbättra debattklimatet i Trelleborg i dag? Tydligen tycker man att det är OK att håna och förlöjliga politiska motståndare som har en annan åsikt. Man tycker det är OK att kritisera en enig kommunrevision för att man gör sitt jobb och granskar sittande styre. Man tycker det är OK att kalla medborgarna i Trelleborg för gnälliga när man uttrycker en åsikt som man inte uppskattar.