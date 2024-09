I dag är det sol, vind och vatten som producerar billig energi, skriver Ola Olsson (C).

En av de första åtgärder som nuvarande regering gjorde på energiområdet, var att riva upp energiöverenskommelsen mellan S, M, C, KD, MP. Villkoren i överenskommelsen var att den skulle bära sina egna kostnader och den skulle byggas på de platser som redan har kärnkraft. Ändå har inget företag valt att satsa på det under denna tid. Samtidigt har många företag satsat på vindkraft och tusentals på solenergi.

Men nu har så nya spelregler införts från regeringen utan någon som helst konsekvensanalys. I regeringens utredning kring finansiering av ny kärnkraft framgår att man vill lägga både kostnaden och riskerna direkt på oss skattebetalare och elkonsumenter och det är gigantiska belopp som det talas om. Utredaren pekar på att en investering i fyra nya reaktorer skulle kosta runt 400 miljarder och föreslår att vi skattebetalare skall gå in med 300 miljarder av den summan.

Utöver att staten skall finansiera 75 procent av investeringskostnaden så föreslår regeringens utredning att man även skall gå in med en prisgaranti på 80 öre per kilowattimme eftersom produktionen sannolikt kommer att gå med förlust. Detta föreslås finansieras genom en ny energiskatt som landar in direkt på elräkningen hos var och en av oss invånare i Trelleborg.