Easypark erbjuder därför två sorters paket att välja mellan. Ett alternativ gör parkeringen avgiftsfri på kommunens mark, det enda man betalar är kostnaden för själva parkeringen, och den går oavkortat till den som äger parkeringen. Vill man däremot använda vår tjänst och parkera på alla de orter vi finns krävs det andra paketet. För de som väljer det alternativet tar Easypark ut en avgift, antingen i form av ett månadsabonnemang på 49 kronor per månad eller i form av en avgift per parkering på 15 procent av parkeringsavgiften eller som lägst 4,95 kronor.

Easypark vill erbjuda en app som förenklar parkeringsupplevelsen både i dag och i morgon. För att göra det möjligt har vi tusentals personer som jobbar med just det varje dag. Att ha en kundservice tillgänglig veckans alla dagar, erbjuda en tjänst som vi hela tiden utvecklar, underhålla samt ta fram nya funktioner som gör parkeringen enklare, kostar pengar.

Vi förstår att det kan ske misstag, vilket kan leda till att man glömmer att byta bil i appen eller klickar fel när man anger var man parkerat bilen. Men just denna typ av misstag arbetar vi ständigt för att hitta lösningar på. Just nu testar vi exempelvis olika funktioner för att användare tydligare ska se vilken bil de parkerar samtidigt som vi balanserar att det fortsatt ska vara enkelt. Easypark tjänar nämligen inte en krona på att bilister får böter, tvärtom. Vi riskerar snarare att förlora en annars nöjd kund. Vi ser hellre att våra kunder aldrig råkar ut för en bot när de använder vår app. Det är därför helt fel att tro att vi har en dold agenda där vi vill orsaka problem eller driva in böter.