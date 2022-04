Skribenten är orolig över att den palliativa avdelningen i Trelleborg ska stängas under sommaren och vill tvärtom se en satsning.

Dessa har beslutat att de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna skall stängas under sommarperioden 6 juni till 29 september. De motiverar det med att det är ”för att medarbetarna skall kunna få sin semester”. Detta argumentet tycker jag inte håller eftersom detta att alla skall ha sin lagliga semester under sommaren inte är någon överraskning. Att vårdplatserna åter stängs är ytterst beklämmande och det främjar inte tillsättandet av de lediga tjänsterna. De som är intresserade av att jobba med denna verksamheten känner en osäkerhet att börja jobba där eftersom detta att stänga under sommaren har hänt tidigare. I synnerhet nu när enhetschefen fått verksamheten att fungera igen. Förvaltningschefen säger visserligen att ”datumet är satt för öppnandet och historiskt håller vi vad lovat”. Hur går detta ihop med vad som lovades inför öppnandet den 20 oktober-2020? Då sades det att avdelningen aldrig skulle stängas igen!