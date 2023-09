C avslutar sitt debattinlägg med att påstå att de inte röstar nej till förslag som gynnar skånskt lantbruk, men faktum kvarstår om man tittar lite i backspegeln och konstaterar att C inte håller sig till sanningen. Förra mandatperioden så röstade C nej till samtliga SD:s förslag om att dela upp upphandlingarna i mindre delar.

Jo för att i de mindre upphandlingarna fick vi inte in några anbud alls, just på grund av att de var för små, därför var det enda alternativet att göra en stor upphandling för att patienterna över huvud taget skulle få mat serverad på sjukhusen. Detta vet C om, men låtsas som att det regnar. Att SD lämnade en protokollsanteckning är ju som det skall vara, det brukar man göra om man har en annorlunda åsikt, men ändå kan sträcka sig till att gå med på förslaget. Om C verkligen hade menat allvar med det de skriver så hade de skånska lantbrukarna i dag kunnat åtnjuta anbudsförfrågningarna från Region Skåne, men så är icke fallet.