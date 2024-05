De personer som har engagerat sig i protesterna mot fängelseetableringen har ägnat mycket tid och kraft åt att samla in namn, skriver Mats Sjölin (V).

Det är både olyckligt och djupt odemokratiskt att hanteringen av denna fråga tog så lång tid. Betydligt längre än då liknande frågor hanterats i andra kommuner. De personer som har engagerat sig i detta har ägnat mycket tid och kraft åt att samla in namn. Då borde kommunen också lägga ner tid och kraft. Av respekt för just dem som har samlat in namnen. Av respekt för demokratin. Så har dock inte skett, tvärtom.