Därför behöver vi ett fängelse i Trelleborg

Jag har varit anställd inom Kriminalvården sedan 1987 då jag började på Kirsebergsanstalten. För några år sedan stängdes Kirseberg för renovering, men det visades sig bli dyrare att renovera än att bygga nytt, och Kriminalvården tappade 150 platser i södra regionen. Vår generaldirektör har de senaste fem åren begärt anslag för att kunna bygga ut fängelse- och häktesplatser för att möta dagens och framtidens behov. Nu har regeringen vaknat och tillfört Kriminalvården medel att utöka platserna inom landet. För samtidigt som vi behöver fler platser behöver vi lägga ner enheter, som Kirseberg, som byggdes för 100 år sedan. Kriminalvården beräknar att det behöver byggas 3 400 platser de närmaste fem till sju åren för att klara av behovet. Just nu är många anläggningar på gång runt om i Sverige bland annat ett häkte med 100 platser i Kristianstad. Kriminalvården har även fått kritik ifrån Revisionsverket att vi måste bygga större enheter som är billigare i längden och samtidigt mer flexibelt. Det är just i sydvästra Skåne, nära Malmö, som det saknas anstalt och häkte. Därför blev jag glad att Trelleborgs kommun öppnade upp för en anstalt just här!