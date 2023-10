Hulthe Andersson nämner endast kostnader och hyreshöjningar i sin text. Klädsamt nog väljer han att avstå från att nämna den vinst som fastighetsägare under decennier har gjort. Vår rapport Privatvärdarnas ekonomi visar att vinsten per hyreskrona är nästan 25 procent i genomsnitt under 2022, med god kostnadstäckning. Faktiskt har fastighetsägarna i södra Skåne haft allt högre vinster under de senaste 15 åren. Vi tycker att bolagen borde ha haft framförhållning och ha byggt en kassa för sämre tider.