I den upphandling som C hänvisar till så försöker de slå blå dunster i ögonen på väljarna genom att de påstår sig vurma för de mindre skånska lantbruken. En fråga som man då bör ställa sig är följande: Under hela förra mandatperioden (när C satt med i styret) så röstade Centerpartiets ledamöter emot varje förslag som SD lade för att dela upp upphandlingarna i mindre delar, allt för att just möjliggöra för de mindre skånska lantbruken att vara med och buda på anbuden.