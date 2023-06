Sverigedemokraterna lämnade i september 2021 in ett initiativärende där det efterfrågades att en handlingsplan inrättas för att de specialiserade palliativa vårdplatserna inom Region Skåne inte ska behöva stänga ner sina befintliga vårdplatser under sommarperioden. Denna bifölls av en enig nämnd under sammanträdet den 27 oktober samma år men dessvärre har inget hänt.