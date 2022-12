Vi kan inte låta det som ibland betecknas Nimby, not in my backyard blir till Banana, build absolutely nothing anywhere near anyone. I valrörelsen frågade Energivision Syd alla partier om och hur partiet arbetar för ett mer hållbart energisystem, vilka mål man har och hur partiet vill ta vara på de lokala förutsättningarna för att säkra framtidens elförsörjning.