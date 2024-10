Barn på Modeshög kan mer om demokrati än styret

Ann Lundström (KD), bildningsnämndens ordförande, du säger till Trelleborgs Allehanda att barnantalet inte lär öka under en överskådlig tid. Vad baserar du detta på? Särskilt då förvaltningschefen Svenjohan Davidson säger att prognoserna vänt på ett par år. Finns det något hinder för att det skulle hända igen eller har ni någon spåkula som vi medborgare inte vet om?

Mathias Andersson (SD), kommunstyrelsens ordförande, under 2021 var antalet barn per kvinna 1,94 i Trelleborg. Högt över rikssnittet 1,67. På grund av lågkonjunkturen och världsläget är det inte många som vill sätta några barn till världen. Men kollar man på statistiken har barnafödandet alltid vänt tillbaka. Det skulle innebära att vi antingen behöver öppna förskolan igen eller ha fler barn på de befintliga förskolorna. En välfärdsforskare som jag varit i kontakt med säger att detta är ett av sätten som välfärden skärs ner på i smyg. Han hävdar även att det i längden är ett enormt resursslöseri. Eftersom att vi nu kan komma överens om att barnantalet är dynamiskt så har jag en gissning att kommunens ekonomi har sitt finger med i spelet. Är det därför styrets mening att lägga ner fungerande välfärd för att exempelvis ge Engelska skolan hyresstöd på upp emot 4 miljoner kronor per år?