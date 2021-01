Att lägga partipolitisk tolkning på ett vetenskapligt begrepp är ohederligt

Tidigare (den 8 december) hette det nämligen att den aktuella rapporten från Handelshögskolan i Jönköping inte var ”objektiv vetenskap utan ett beställningsjobb och har förlorat all sin trovärdighet.” Detta kan inte tolkas på annat sätt än att ett ”beställningsjobb” inte kan vara ”objektiv vetenskap” enligt Söderslättspartiet. I dess svar till mig (den 21 januari) får vi nu veta att Jönköpingsrapporten är byggd på ”gott arbete för att visa på möjligheten till positiv samhällsutveckling i Trelleborg.” Men detta är fel! Det goda arbetet har inte alls gjorts ”för att visa på möjligheten till positiv samhällsutveckling i Trelleborg”. För forskarna har det gjorts för att belysa de ekonomiska aspekterna av en östlig infart till hamnen. Inget annat. Därav följer att resultatet av undersökningen lika gärna kunde ha visat på det motsatta än det som nu blev utfallet. Detta är det objektiva i sammanhanget, inte som Söderslättspartiet tycks tro att objektiv blir forskningen endast om den också hade omfattat en västlig infart. Detta är rent nonsens! Till exempel publicerades mängder av skrämmande forskningsrapporter i början av 1960-talet om rökningens skadeverkningar på människan och samhället. Enligt Söderslättspartiets synsätt skulle dessa inte ha varit trovärdiga eftersom de inte undersökte det positiva med rökningen. Varför skulle miljarder människor röka om det inte fanns något positivt med det?

Slutligen skriver Söderslättspartiet att ”forskarna är medvetna om fakta…”. Men begreppet ”fakta” används inte inom forskningen. Möjligen i någon journalistisk populärvetenskaplig skrift. Det som var fakta för miljontals Trump-anhängare gällande valresultatet i fjol var inte fakta i domstolarna. Just därför använder forskare i stället begreppet ”data” – inte fakta. Data är ett annat ord för information och den får forskarna tillgång till antingen via kvantitativ metod (= siffror) eller via kvalitativ metod (= ord). Data är således obearbetad information medan fakta är redan bearbetad och tolkad information. Ett råd till Söderslättspartiet är därför att ge forskarna data om det önskar deras hjälp – inte fakta.