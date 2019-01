Väktare nedslagen och rånad i centrala Ystad – förd till sjukhus

Foto: Peter Lindgren

Strax innan klockan 18 på söndagskvällen blev en väktare nedslagen av flera gärningsmän i samband med ett jobb vid Sparbanken Syd på Hamngatan i Ystad.

Väktaren är förd till sjukhus. Ingen person är gripen.

Väktaren skulle utföra något slags arbete på Sparbanken Syd. Om det handlade om att fylla på bankomaten med pengar vill polisen än så länge inte uttala sig om. Klart är att gärningsmännen fick med sig en summa pengar, än så länge okänd hur stor. I samband med att de stal pengarna av väktaren slog de ner honom och band honom.

Foto: Peter Lindgren

Väktaren fördes till sjukhus med ambulans med oklara skador. Han var vid medvetande och talbar då ambulansen kom. Det var en annan väktare som larmade polisen om vad som hänt.

Polisen har spärrat av platsen i väntan på teknisk undersökning samtidigt som förhör med eventuella vittnen genomförs.

– Vi har så klart stora förhoppningar på att bilder från övervakningskameror på platsen ska ge något, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral.

Polisen vill gärna komma i kontakt med vittnen som gjort observationer kring brottsplatsen under eftermiddagen fram till 18.00-tiden. Via polisens ledningscentral ber man dem med för ärendet intressanta uppgifter att höra av sig via telefonnummer 11414.

Texten uppdateras.