Skånetrafiken: Risk för inställda tåg på måndag

Foto: Mattias Mattisson

Vild strejk i Danmark riskerar att stoppa tågen över Öresundsbron på måndag morgon. Ersättningsbussar ska sättas in men Skånetrafiken uppmanar resenärer att vara ute i god tid.

Förra måndagen lamslogs tågtrafiken över Öresund till följd av att tågpersonalen gick ut i strejk i Danmark. På måndag kan samma situation uppstå.

Via sin Facebooksida uppmanar Skånetrafiken alla resenärer som ska till Danmark att vara ute i god tid. De ersättningsbusar som sätts in in, i fall det blir strejk, tar längre tid.

Ersättningsbussarna går mellan Hyllie och Kastrup. I övrigt ska tågtrafiken gå som normalt.