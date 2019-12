Risk för halka under morgontimmarna

Foto: Åserud , Lise

En blåsig måndag får en kylig avrundning. I natt faller temperaturerna under nollan och det finns risk för hala vägbanor under tisdagsmorgonen. På måndagskvällen gick SMHI ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka.

De senaste dagarna har varit regniga och blåsiga, men ett omslag är på väg.

– Under natten blir det betydligt lägre temperaturer än vi haft de senaste dagarna. Någon gång under den sena natten når vi under nollan, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Under tisdagsmorgonen kan vägarna alltså vara hala.

– Det kan vara lurigt. De lokala variationerna är stora, men på sina håll kan det frysa på vägbanorna.

På måndagskvällen valde SMHI att gå ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka i hela Götaland och i större delen av Svealand.

Eftersom regn eller blötsnö i natt följs av uppklarning och snabbt fallande temperaturer kan blöta vägar snabbt frysas på.

Under tisdagen mojnar vindarna, men det är bara tillfälligt.

– Natten mot onsdagen tilltar vindarna igen. Tidsschemat är inte riktigt spikat, men det börjar även regna. Eftersom vägbanorna fortfarande kan vara kalla är det risk att det bildas is. Det kan alltså vara klokt att ta det lugnt på vägarna under onsdagsmorgonen också.

Vindarna under onsdagen kan också ställa till problem.

– Det finns en risk att blir så blåsigt att vi går ut med en varning. Det rör sig om hårda byvindar och det kan mycket väl knäckas trädgrenar som faller ner på vägarna.