Vinnarna av biljetter till Smygehus visfestival utsedda

Foto: Tomas Nyberg

Lina Svendsen och Ulla-Kersti Carlsson svarade rätt i Trelleborgs Allehandas tävling, och har vunnit biljetter till visfestivalen på Smygehus havsbad.

Hur känns det?

– Det är en stor glädje, man känner sig alltid lite viktigare när man vinner något, säger Ulla-Kersti Carlsson.

– Det känns chockerande, man tror ju inte att man ska vinna, säger Lina Svendsen.

Är Michael Saxell en favoritartist?

– Jag tycker om honom, men jag gillar nog det mesta faktiskt, säger Ulla-Kersti Carlsson.

– Jag deltog faktiskt i tävlingen för att jag vill se Anna Hertzman, säger Lina Svendsen.

Var det en svår fråga?

– Jag var lite tveksam på ”If I were sorry”, men den kunde min man. Så jag tar med honom, säger Ulla-Kersti Carlsson.

– Inte särskilt, jag var lite osäker på ”Om himlen och Österlen”, säger Lina Svendsen.

Frågan var: Michael Saxell är en av Skånes främsta låtskrivare och hitmakare. Vilka av följande berömda låtar har han skrivit som framförs av Danne Stråhed och Frans? Flera alternativ kan vara rätt: 1. Om himlen och Österlen X. När en flicka talar skånska 2. If I were sorry. Rätt svar var alla tre.