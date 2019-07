Foto: Cecilia Kronvall och Karin Albin

Samtidigt som ett cylinderformat moln rullade in över Trelleborg under lördagskvällen steg vattennivån i Dalköpingeån cirka en meter. Troligen ett sjösprång, förklarar SMHI.

– Det var verkligen skrämmande. Jag blev riktigt rädd, säger Gertie Olssen som bevittnade det.

Gertie Olssen bor vid Dalköpingeån och hon stod och tittade på molnet när vattnet i ån helt plötsligt började stiga.

– Vattnet bara forsade upp. Det kom nästan hela vägen upp till platsen där vi stod och tittade. Det var helt obeskrivligt, säger Gertie Olssen.

Även där Dalköpingeån går genom en skogsdunge, en bit bort från Gertie Olssens hus, syns tecken på att vattnet har stigit kraftigt och sedan sjunkit igen. Hon pekar ut platser där hon förklarar att det innan lördagen varit torrt och fint, men att det nu är geggigt och ser ut som om det har varit helt täckt med vatten.

Foto: Cecilia Kronvall

– Lika plötsligt som det kom, sjönk vattnet tillbaka igen. Det var högt i cirka tio, femton minuter, tillägger Gertie Olssen.

Hon berättar att hennes son som arbetar på en båt också hade märkt av den plötsliga höjningen av vattennivå.

–Min son var tvungen att lossa förtöjningen till båten så att den kunde lyfta med vattnet, säger hon.

Enligt Sandra Andersson, meteorolog på SMHI, är det det är mycket troligt att de två fenomenen hängde ihop.

– Det rullande molnet som rörde sig in över Trelleborg var en så kallad molnrulle, eller på latin volutus. Molnrullen bildades längs en kallfront som rörde sig in över Sverige förgående helg. Det som troligen skedde samtidigt till havs var ett så kallat sjösprång, vilket troligen även förde upp vatten i ån. Ett sjösprång är just när havsvattenståndet stiger kraftigt på en kort tid, förklarar hon.

Det är många faktorer som ska stämma in för att ett sjösprång ska ske (läs mer i faktarutan). Ett av de mer kända skedde i Ystads hamn den 11 och 12 juli 1959. Det var ett varaktigt och rejält sjösprång med en vattenändring på upp till 132 centimeter. Förändringarna mellan hög- och lågvatten varade då i cirka tio minuter.

Ett antal andra sjösprång har efter det observerats längs den svenska kusten, bland annat inne i Öregrundsgrepen, vid Kallerö 1979.