Flera olyckor i snökaosets spår

Det kraftiga snöandet under tisdagen och onsdagen fortsätter att ställa till det i trafiken. Trafikverket avråder trafikanter från att ge sig ut om de inte måste. På onsdagen inträffade flera olyckor.

Foto: Jenny Isaksson

Det är under onsdagen mycket dåligt väglag i hela Skåne, med störst problem i de södra och östra delarna. Trafikverket uppmanar trafikanterna att, om möjligt, stanna hemma. Kombinationen mycket snö och hårda vindar gör att det uppstår snörök, snödrev och halka. Halkbekämpning och plogning pågår löpande i hela länet.

På onsdagsmorgonen inträffade flera olyckor på E 6, samtliga i riktning mot Trelleborg.

Strax före klockan 8 kolliderade två arbetsfordon strax norr om trafikplats Skegrie. När räddningspersonal kom till platsen var dock inga fordon kvar på platsen. En stund senare körde dels en personbil av vägen vid trafikplats Vellinge norra, dels en mellan Tygelsjö och Vellinge. Ingen person behövde föras med ambulans till sjukhus efter någon av olyckorna.

Klockan 15.25 på onsdagseftermiddagen kom larm om en olycka på väg 108. Olyckan ska ha skett strax innan Trelleborg. Det uppges röra sig om en personbil som kört in i en stolpe.

– Räddningstjänsten larmades dit, men polisen behövdes inte. Och ingen person ska ha skadats, säger informatör Kim Hild på polisens ledningscentral.

Skånetrafiken varnar för att det med kort varsel kan uppstå försenade eller inställda avgångar i tåg- och busstrafiken. Under onsdagsmorgonen ställdes tåget som skulle ha avgått från Trelleborg C 6.05 in. I övrigt verkar tågtrafiken ha kunnat rulla på som vanligt i Trelleborgsområdet, med undantag för vissa mindre förseningar. Även i regionbusstrafiken har det i området varit en del förseningar.

De stora problemen i kollektivtrafiken finns på Österlen. Här är många regionbusslinjer helt inställda. Tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn väntas kunna börja rulla igen först fredag morgon.

Vi uppdaterar löpande under dagen om väderläget.