Foto: Tore Meek/TT

Under tisdagsmorgonen tillkallades polis till en villatomt i Vellinge på grund av ett inbrott i en villa.

Villan i fråga är under konstruktion, och tjuvarna har brutit sig in genom en ytterdörr, men inte gått så långt in i huset att byggplatslarmet gått igång. Brottet ska ha inträffat någon gång mellan måndagen och tisdagen.

I huset fanns en värmepanna, som stals. Inga andra vitvaror var installerade. Det är i nuläget inte känt vad värdet på den stulna värmepannan är.