Tunga trafiken på väg 108 har ökat

Foto: Tomas Nyberg

Mängden tunga fordon som väljer väg 108 har ökat de senaste åren, men det är oklart varför.

Enligt statistiken för de senaste 25 åren har antalet tunga fordon på väg 108 ökat 2,9 gånger.

Mellan Trelleborg och Svedala har det gått från 260 fordon per dygn till 750 under perioden 1993 till 2017. På E6, vid Trelleborgs västra Infart, ökade trafiken 2,4 gånger mellan 1993 och 2015 (senast tillgängliga statistik). I antal fordon per dygn motsvarar det en ökning från 1130 till 2710.

Även på östra infarten, riktningen till och från Ystad, ökar den tunga trafiken, men i långsammare takt. 140 lastbilar per dygn 1993 mot 260 lastbilar 2015 ger en knapp fördubbling under 22 år.

2012, när E6:an öppnades som ny motorväg, minskade antalet tunga fordon på väg 108 och väg 9. Men sedan har ökningen kommit igång igen, åtminstone på väg 108.