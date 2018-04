Trelleborgstjej nominerad till prestigefyllt pris

Foto: Claudio Bresciani/TT

Nathalie Danielsson, Trelleborgstjejen som slagit igenom på appen Musical.ly, är en av de nominerade till Guldtuben – en gala för ”digitala kreatörer”. Galan kommer att sändas i SVT den 26 maj.

17-åriga Nathalie Danielsson, Nattid, är nominerad i kategorin Musical.ly tillsammans med fyra andra. Totalt finns det 16 kategorier, däribland Årets Instagram, Årets Youtuber och Årets Podcast.

Priset Guldtuben instiftades 2013 för att hylla och lyfta fram Sveriges främsta digitala innehållsskapare.

Inför femårsjubiléet i år har man tagit fram ett par nya kategorier, däribland Årets Musical.ly där man mimar och dansar till musik. Nathalie Danielsson fick redan för ett par år sedan hundratusentals följare av sina videos på Musical.ly. Hon har också kämpat hårt med sina budskap mot mobbning.

En oberoende branschjury tar fram de nominerade och därefter kan man rösta antingen via Guldtubens hemsida eller via SVT:s Duo-app. Nytt för i år är att man kan rösta en gång per dag fram till den 14 maj då röstningen avslutas. Galan direktsänds i SVT från Annexet i Stockholm klockan 20 den 26 maj.