Trelleborgspolisen under hård press

Foto: Johan Nilsson/TT

Just nu är polisens bemanning i lokalområdena pressad, vilket direkt påverkar utredningar.

– Man tar resurser och åderlåter därmed lokalpolisen, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör för Polisen i Region Syd.

Flera brottsfall i Trelleborg som är öppna har goda utredningsmöjligheter enligt polisen.

Till exempel det där en man blev bestulen på ett halsband av en person på cykel den 1 juli, och fallet där en man med kniv jagade och hotade en familj vid Hedvägen den 20 juli.

Men det finns inga utredare att tilldela till fallen, och därför står utredningarna mer eller mindre stilla.

– Under juli månad har Polismyndigheten sitt absolut största och mesta uttag av semester. Polismyndigheten väljer att låta så många medarbetare som möjligt få ta ut sin semester under sommarhalvåret för att inte skjuta problemet framför sig med mycket personalbortfall under exempelvis kommande höst, berättar Ewa-Gun Westford.

– Det i kombination med kommenderingar till bränderna i norr och till utredningarna om grova brott i Malmö har satt extra press, säger hon.

Ewa-Gun Westford bekräftar också att den bristande bemanningen påverkar ärenden som behöver utredas i lokalområdena.

De som kommenderas till att jobba med grova brott i Malmö kan behöva vara där allt från veckor till månader.

– Det kan vara så att de får komma tillbaka när de löst ärendet, så det kan i princip vara tills vidare också, säger Ewa-Gun Westford.