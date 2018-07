Tonåring åtalas efter bråk på fritidsgård

En 15-årig pojke åtalas för misshandel efter ett bråk med ett basebollträ på fritidsgården Gasverket i Trelleborg.

Foto: Jenny Isaksson

Enligt åtalet slog 15-åringen i november i fjor en annan pojke i huvudet med basebollträt. Den misshandlade pojken fick ont och en sårskada.

Pojken som fick slaget i huvudet har i förhör intygat att det inte handlade om någon nödvärnssituation. Den åtalade pojken förnekar brott, men har erkänt att han utdelat ett slag.

Det finns även vittnen till händelsen.

Under hösten, vintern och våren var det vid flera tillfällen oroligheter vid biblioteket i Trelleborg och på Gasverket. Det slutade bland annat med att väktare sattes in på biblioteket och Gasverket höll under en period i våras stängt på kvällstid. Den senaste tiden har dock bråket och stöket minskat betydligt.