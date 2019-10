Tjuvar togs på bar gärning – nekar ändå till stöldförsök

Foto: Fredrik Sandberg/TT

De två männen klippte upp stängslet och tog sig in till ett företag på Västra industriområdet. De upptäcktes med hjälp av övervakningskameror och greps precis utanför men nekade i domstolen till att de försökt stjäla en grävmaskin på ett släp.

Det var den 24 augusti i år som de båda männen blev iakttagna via kameror av ett vaktbolag när de tog sig in på företagets område. Det syns på övervakningsfilmen hur en av dem klipper upp staketet och båda därefter går rakt in till ett släp lastat med en grävmaskin. Hålet i staketet var 3,3 meter brett.

De flyttade släpvagnen en bit innan de båda gick ut från området igen, sannolikt för att hämta sin bil. Under tiden slog vaktbolaget larm till polisen som kom till platsen och kunde gripa dem alldeles i närheten av företagets område.

När man genomförde husrannsakan i deras bil fanns där en elsparkcykel samt 13 batterier till elsparkcyklar som stulits i Malmö ett par dagar tidigare.

Båda männen erkände i tingsrätten att de tog sig in på företagets område men nekade till att de tänkte stjäla grävmaskinen. Den ene säger sig inte ha vetat något om batterierna och elsparkcykeln. Den andre menar att han inte kände till att det handlade om stulna föremål. Men tingsrätten ansåg att det fanns tillräcklig bevisning för att döma dem för häleri samt försök till grov stöld. Båda männen fick villkorlig dom.