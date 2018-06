Thurman kan hamna i Trelleborg – vill göra verklighet av svenska drömmen

Foto: Andy Kropa

Nu vill den världsberömda skådespelerskan Uma Thurman göra slag i saken och bli svensk. Tidigare har hon berättat om sin längtan till Sverige – och sin koppling till Trelleborg.

I en intervju med Mix Megapol berättar tidigare justitieministern Thomas Bodström att han fått i uppdrag av Uma Thurman att hjälpa henne med att ansöka om ett svenskt medborgarskap, vilket Aftonbladet rapporterat om.

– Hon vill köpa hus i Sverige och bo här framöver. Hon har stor släkt i Skåne så det finns väldigt mycket som gör att hon vill bli svensk, hon har känt sig som svensk hela sitt liv. Vi hoppas att det går bra men det är också en lång process, säger Bodström i intervjun med radiokanalen.

Och kanske är det i Trelleborg Uma Thurman hamnar? TA har tidigare berättat om skådespelerskans rötter i Trelleborg. Hennes mamma är svensk-tysk och familjen har flera gånger besökt orten. Thurman har också tidigare berättat att hon pluggar svenska.

Foto: Anette Sjöstrand

Skådespelerskans mormor, Birgit Holmquist, är född och uppvuxen i Trelleborg. Det är även mormodern som är modell till Axel Ebbes staty ”Famntaget” som numera står i Smygehamn.

– Den brukade stå i Trelleborgs hamn och min mormors föräldrars hus låg i närheten så jag besökte det senast jag var där. I dag är deras hus en förskola, men de lät mig komma in och titta i huset. Det var förstås helt annorlunda än när mormors föräldrar bodde där, men i hallen stod det två byster och jag frågade om de visste vilka det föreställde. Det var ingen som visste det, så jag berättade för dem att det var min mormors mamma och pappa, har hon tidigare sagt till det amerikanska magasinet Icon.

Enligt Thomas Bodström är det en lång process som ligger framför Thurman. Han vill inte gå in i några övriga detaljer om uppdraget han fått av skådespelerskan.

– Nej och jag går inte in på det. Alla sådana saker stannar mellan oss men jag kan bekräfta att vi träffats och att hon gett mig det uppdraget. Det är ett helt vanligt klientuppdrag med en speciell person så jag går inte in på några detaljer. Jag träffade henne för två veckor sedan i New York , då hade vi ett möte och då anlitade hon mig som advokat för det här, för nu ska vi ansöka om att hon ska få bli svensk medborgare, säger han enligt Aftonbladet.