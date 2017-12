Kattungar som kastats i soppåsar, rekordmånga deltagare i Kalvinknatet och rally på Övre. Det var en del av det som var aktuellt andra kvartalet.

Foto: Tomas Nyberg

3 april: Två kattungar hittas slängda i soppåsar i centrala Trelleborg. En av kattungarna räddades av en förbipasserande kvinna som fattade misstankar mot en man som betedde sig konstigt. Senare hittades ännu en kattunge i en soppåse i samma område. Händelsen polisanmäldes.

6 april: Det svenska damlandslaget välkomnas till Vångavallen som klätts i blåa och gula färger. 2 158 åskådare följde matchen mot Kanada, som vann med ett 1-0.

10 april: Omkring 500 trelleborgare samlas på Rådhustorget för att hedra offren för terrorattentatet i Stockholm som inträffat tre dagar tidigare.

18 april: Merparten av husen i kommunens nyinköpta stugby i Skateholm visar sig vara obeboeliga. Miljöinspektörerna konstaterar att det är fuktskador och råttspillning i flera stugor. Innan någon kan flytta in i stugorna krävs omfattande åtgärder.

20 april: Stora Beddinge har fått sitt eget byahus. Efter två års ideellt byggarbete av bybor och andra engagerade så kan huset, som delvis består av tullens gamla baracker, invigas. Beddinge IF:s Curt Carlsson får äran att hålla i saxen. ”Han har varit kassör i 53 år därför var det självklart att han skulle klippa bandet”, säger föreningens ordförande Sten-Åke Jönson.

Foto: Mårten Svemark

4 maj: Rekordmånga unga trelleborgare i åldern två till sex år deltar i ”Kalvinknatet”. Det maximala antalet startande, 1300 barn, är anmälda när startskottet går på Östervångsstadion. Alla barnen fick medalj efter genomfört lopp, och överskottet från anmälningsavgifterna gick till de lokala klubbar som är med och arrangerar.

13 maj: Anne-Lie Rydé tvingades visserligen till ett återbud i sista stund, men Trelleborgs Musikkår fann snabbt en ersättare till årets vårkonsert i Söderslättshallen i form av Nanne Grönvall. Tillsammans med Oscar Zia och Patrik Isaksson framförde musikkåren låtar från Kiss till Chess och förstås även marschmusik.

15 maj: Beachvolleyplanen på Stortorget invigs för säsongen. Citysamverkan ligger bakom planen på torget, anlagd med hjälp av specialimporterad sand från Køge. Planen, som hålls öppen dagligen från 9 på morgonen till 22 på kvällen, blir sedan kvar på torget fram till mitten av september.

16 maj: Ett av årets mest uppmärksammade rättsfall rullas upp, då två bröder från Anderslöv åtalas för att ha sålt knark via postorder över hela Sverige. Under ett och ett halvt års tid misstänks de ha sålt olika preparat till ett samlat värde av tre miljoner kronor, via en nätbutik på darknet, den del av internet som inte är tillgänglig med vanliga sökmotorer. Bröderna döms senare för grovt narkotikabrott till fängelse i tio år respektive nio år och sex månader.

1 juni: Beatles banbrytande platta ”Sgt Pepper‘s Lonely Hearts Club Band” firar 50-årsjubileum, vilket firas på Trelleborgs Museum genom att Trellebelle Ukulele Orchestra inför fullsatt auditorium spelar sig igenom hela plattan – på ukulele, så klart. Och iklädda sina Sgt Pepper-inspirerade uniformer. Konserten streamades också på webben i 360-gradersfilm av filmaren Michael Wall.

3 juni: Elva rockband, varav de flesta lokala, ställde upp när arrangören Rickard Harletun kallade till det första Rockkalaset i Stadsparken. Syftet var att visa Trelleborgs levande musikscen, och förhoppningen är att Rockkalaset ska bli återkommande. Det samma gäller Barnkulturkalaset, som samma dag hölls på Parken under ledning av Piggsvinsteatern.

6 juni: Trelleborgs nationaldagsfirande blev otraditionellt. På gamla busstationen Övre hade man hägnat av med gallerstängsel, och körde det mest centrala bilrallyt norr om Monte Carlo. Trelleborgs Motorklubb tog sin chans och lät rallybilar och go-carts vråla där annars bara tröga bussar fått rulla. På Stortorget var det ännu mer bilar, i form av Trelleborgs Motorshow, och på Stadsparkens scen levererade Pedalens pågar blågul slashasrock.

13 juni: Sommarens fluga heter ”fidget spinners”, en mekanisk snurrleksak som hålls mellan tummen och pekfingret. Den finns i många utföranden som kan både låta och lysa eller bara helt enkelt snurra. På flera försäljningsställen i Trelleborg säljer spinnarna ut så fort de kommer in.