Tågen till och från Trelleborg inställda stora delar av helgen

Underhållsarbete vid spåren gör att tågen mellan Hyllie och Trelleborg C ställs in under stora delar av helgen.

Foto: Bosse Nilsson

I slutet av förra veckan ställdes tågen in till och från Trelleborg på grund av en nerriven kontaktledning. Den här helgen är stoppet inplanerat eftersom Trafikverket ska utföra underhållsarbete mellan Trelleborg och Lockarp. Tågen kommer att vara inställda från lördag klockan 16 till söndag klockan 18.50.

Enligt Skånetrafiken sätts bussar in. Vissa ersättningsbussar kör direkt, andra via mellanstationerna Östra Grevie, Västra Ingelstad och Malmö Syd Svågertorp. Från Trelleborg kör bussar som avgår XX.25 via mellanstationer och de som lämnar XX.50 kör direkt till Hyllie. Från Hyllie lämnar både direktbussar och de som kör via mellanstationerna XX.10.

Här kan du hitta en karta över var ersättningsbussarna stannar på de olika stationerna.

Skånetrafiken rekommenderar också resenärerna att välja regionbuss 146.

Här kan du söka på resor på Skånetrafikens hemsida.