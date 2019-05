TA testar nytt sätt att förmedla nyheter

Foto: Jenny Isaksson

Trelleborgs Allehanda ska testa ett nytt sätt att förmedla nyheter och ta emot läsarnas reaktioner. Arbetsnamnet är TA Live. ”Vi ser det som en naturlig samlingsplats för den som bryr sig om vad som händer och sker på Söderslätt”, säger tidningens chefredaktör Martin Falkenby.

Genom TA Live kommer Trelleborgs Allehanda att kunna nå ut snabbare med nyhetshändelser samtidigt som man kommer att ta emot reaktioner direkt på den egna sajten.

– Vi testar hur vi kan komma ännu närmare läsarna och hur läsarna kan komma närmare oss. Vi ser det även som en möjlighet för läsarna att komma närmare varandra. Man kan se det som en Facebookgrupp som samlar alla våra läsare, säger Martin Falkenby.

I TA Live kommer både stora nyheter liksom mindre händelser och företeelser med anknytning till Söderslätt att presenteras.

– Det ger oss möjlighet att nå ut med material som är intressant men som vi kanske inte skriver en artikel om, men naturligtvis får även större händelser plats i flödet, fortsätter Martin Falkenby.

TA Live kommer att vara öppet för alla att läsa, oavsett om man är prenumerant eller inte.

– Det är ett forum som är öppet för alla som är intresserade av vad som händer och vad som diskuteras på Söderslätt. Som läsare ska man se det som en uppmuntran till att lämna tips och en uppmuntran till diskussion och att ställa frågor. Läsarna är nyfikna och våra öron och ögon, säger Martin Falkenby.

Under tisdagen den 28 och onsdagen den 29 maj, mellan klockan 8 och 15, kommer TA Live att vara igång på trelleborgsallehanda.se. Självklart kan man även gå in i efterhand och se vad som kommit i flödet under dagen.

– Om det går bra och vi får positiv respons arbetar vi vidare, men i så fall är det förmodligen först i höst som vi tar det ett steg till. Förhoppningsvis kan vi dra mycket lärdom av de här två dagarna. Det ska bli kul! poängterar Martin Falkenby.