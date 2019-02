Succé för John Lundvik och Anderz Wrethov

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Melodifestivalens sista deltävling är avgjord. John Lundvik och Bishara gick direkt till final.

John Lundvik var sist ut av alla med "Too Late For Love" och blev till Lidköpingspublikens stora jubel en av finallåtarna. Den var deltävlingens storfavorit och höll för trycket.

Trelleborgsgalans huvudartist i höstas, John Lundvik, såg därmed till att Vellingelåtskrivaren Anderz Wrethov fick åtminstone ett bidrag med i finalen om två veckor.

– En otrolig känsla, sa Anderz Wrethov i SVT:s direktsändning när finalplatsen var klar och så berättade han hur låten blev till en fin sommardag hemma i studion i Vellinge.

Anderz Wrethov var upphovsman till fyra bidrag med i årets finalfält. Låtskrivaren har förutom "Too Late For Love" chans till en Rebecka Karlsson ”Who I am”

Unge Bisharas ballad "On My Own" föll de röstande i smaken. 16-åringen framförde bidraget, med bland annat förra årets finalvinnare Benjamin Ingrosso som låtskivare, med den äran,

Resultat Så gick det i fjärde deltävlingen Direkt till final: John Lundvik "Too Late For Love" Bishara ”On My Own” Till andra chansen: Lisa Ajax ”Torn” Arvingarna ”I Do” Utslagna: Ann-Louise Hasson ”Kärleken finns kvar” Anton Hagman ”Känner dig” Pagan Fury ”Stormbringer” Visa mer...

Nils Magnell från Stora Isie ströks från medverkan vid lördagens deltävling, vilket vi skrev om tidigare i veckan. Bandet Pagan Fury, där han spelar bas, representerades enbart av sångerskan Arven Latour. Förändringen var inte lyckosam eftersom Pagan Fury åkte ut, i sällskap av Ann-Louise Hanson och Anton Hagman.

För Arvingarna och Lisa Ajax väntar Andra chansen redan på lördag.

Klara för final i Stockholm den 9 mars:

Wiktoria "Not With Me"

Mohombi "Hello"

Hanna Ferm & Liamoo "Hold You"

Malou Prytz "I Do Me"

Jon Henrik Fjällgren ”Norrsken”

Lina Hedlund ”Victorious”

John Lundvik "Too Late For Love"

Bishara "On My Own"

Tävlande i andra chansen i Nyköping den 2 mars:

Nano "Chasing Rivers"

Anna Bergendahl "Ashes To Ashes"

Vlad Reiser "Nakna i regnet"

Andreas Johnson "Army Of Us"

Martin Stenmarck "Låt skiten brinna"

Rebecka Karlsson ”Who I am”

Lisa Ajax "Torn"

Arvingarna "I Do"