Stor risk för besvärlig trafikdag

Foto: Mark Nordvall Hanlon

Ett tilltagande snöfall i kombination med kraftiga ostliga vindar och en temperatur kring noll grader. Det gör att risken för att det blir besvärligt på Söderslätts vägar under skärtorsdagen är stor.

Redan på morgonen inträffade flera trafikolyckor. Bland annat körde en lastbil av E 6 vid Skegrie och en stund senare körde en personbil in i mitträcket en bit från den första olycksplatsen.

På Trafikverkets karta betecknas det just nu som stor risk för besvärligt väglag på E 6 samt väg 100 och vidare norrut kring Malmö.

Tidigare på morgonen körde en bil i diket på väg 9 i höjd med Gislövs läge.

SMHI gick redan på onsdagsförmiddagen ut med en klass 1-varning för snöfall i kombination med friska vindar. Denna gäller hela Skåne från eftermiddagen till kvällen.

Räddningstjänsten gick dessutom ut på onsdagen och varnade för snöras från tak.

Risken är stor att planerade aktiviteter ställs in under skärtorsdagen. Bland annat har Anderslövs församling beslutat att ställa in skärtorsdagsmässan klockan 19 i Gärdslövs kyrka.

Texten uppdateras.