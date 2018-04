Under eftermiddagen blev det stökigt vid Vångavallen när IFK Göteborgs supportrar skulle ta sig in. Två personer blev omhändertagna.

Under dagen har många Göteborgssupportrar anlänt till Trelleborg. Under dagen har det hållit sig relativt lugnt, säger informatör Anna Göransson på polisens ledningscentral. Under seneftermiddagen började supportrarna röra sig mot Vångavallen, till fots eller med buss. De som kördes dit med buss blev avsläppta vid Söderslättshallen.

– Under insläpp på Vångavallen blev det stökigt, främst när Göteborgs supportrar skulle in. Två bengaler smälldes av och i samband med det omhändertogs två personer, säger Anna Göransson.

Polisen har många patruller på plats i Trelleborg. Även ett 30-tal polisvolontärer hjälper till i samband med matchen.

– Vi hoppas att det här ska bli en trygg och trevlig tillställning. Vi ser inte det här som någon högriskmatch, men det är en stor insats, säger Anna Göransson.

Polisen varnar för att det under kortare perioder kan bli stökigt i trafiken i samband med matchens start och slut.