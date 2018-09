Foto: Johan Nilsson/TT

Under fredagseftermiddagen väntas hårda vindar och regnskurar dra in över Skåne. SMHI går ut med en klass 1-varning.

Varningen gäller för hela södra Sverige. I Västra Götaland väntas så hårda vindar att SMHI utfärdat en klass 2-varning.

I Skånes väntas vindarna öka under fredagseftermiddagen. Vindarna ser ut att bli mycket hårda, med sydvästliga vindbyar på 21-24 meter per sekund. Även regnskurar drar in.

Även under natten mot lördag och under lördagen väntas skurar och mycket hårda vindbyar.

Så här definierar SMHI en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar:

Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Läs mer här