SMHI: Trelleborgarna kan bli snuvade på riktiga vårvärmen

Foto: Anette Sjöstrand

Prognoser visar att det kan bli omkring 14 grader varmt i Skåne de kommande dagarna. Men för Trelleborgs del är det tveksamt om termometern når så högt.

Trelleborg får nöja sig med drygt 10 grader, spår Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI. – I morgon minskar molnigheten och vi kan få in lite mildare luft, säger hon. Men det kan också bli en del regnskurar som passerar.

Tisdagsförmiddagens snöfall övergick i regn innan det under eftermiddagen blev mest uppehållsväder. Men enligt Lovisa Andersson kan det komma in ett nytt regnområde under kvällen. Samtidigt vrider vinden från ostlig till syd eller sydvästlig.

Därmed kommer det in ett område med mildare väder men närheten till havet gör att det sannolikt inte kommer bli lika höga temperaturer längs kusten som längre inåt land i Skåne.

– Pålandsvinden kan göra att det blir lite svalare längs kusten, säger Lovisa Andersson.

Ytterligare några regnskurar kommer att passera sydvästra Skåne innan fredag då temperaturen sjunker något igen.

– Det blir blåsigare men det kommer att spricka upp och bli lite soligare. Men vi kan se att det successivt blir lite stabilare och den meteorologiska våren kommer nog ta ett kliv.

Att vi nu fått se säsongens sista snö vill Lovisa Andersson inte lova.

– Det är ju svängningarnas månad vi är inne i. Men denna veckan blir det i alla fall inte mer snö, säger hon.