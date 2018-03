SMHI om söndagens väder

Foto: Hjalmar Tell

Det verkar som om fotbollssugna kommer att få ge sig ut och skotta imorgon, om det ska kunna bli någon allsvensk premiär för TFF.

– Imorgon bitti kommer det snö, som under dagen övergår till blötsnö men ligger kvar, säger meteorologen Lisa Frost.

Enligt SMHI kommer det att dra in snöområde över Skåne under söndagsmorgonen, som ligger kvar under dagen.

– Det ser också ut som om det kommer att kunna vara lite blåsigt under nederbörden, med nordliga och nordostliga vindar, säger Lisa Frost.

Men det finns en strimma av hopp ändå.

– Under eftermiddagen verkar det som om snön kommer att dra vidare, och det ser ut att bli en kall natt mot måndagen, säger Lisa Frost.