Foto: Skånemedia

En 15-åring blev på måndagskvällen beskjuten på Skyttsgatan i Trelleborg. Han hade dessförinnan blivit slagen och hotad med kniv av en 23-årig man.

En 15-åring har anmält till polisen att han på måndagskvällen mellan klockan 20.30 och 21.00 blev slagen i ansiktet av en 23-årig man på Gasverksgatan.

Den misstänkte ska efter misshandeln ha tagit fram en stor kniv och en för 15-åringen okänd person ska i samband med detta ha dykt upp med en pistol. 15-åringen sprang då in och gömde sig på området runt Gasverket.

När han efter tio minuter gick ut på Skyttsgatan fick de misstänkta männen syn på honom och ska, enligt 15-åringen, ha avlossat tre, fyra skott.

Polisen kunde under natten till tisdagen anhålla en person.

– En man född 1994 anhölls under natten under natten till i dag. Just nu kan jag inte säga mer än så, säger Caludia Erlandsson, jourhavande förundersökningsledare i Ystad på tisdagseftermiddagen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om hur de inblandade känner varandra eller vad som föranlett händelsen. Polisen har upprättat en polisanmälan om misshandel och försök till grov misshandel.