Skolor stängda efter lunch – personal hemskickad

Även på torsdagen ställer snöovädret till det för skolornas och förskolornas verksamhet.

Flera förskolor har antingen slagit ihop sin verksamhet med andra, eller håller stängt under dagen.

Skolorna öppnade som vanligt på torsdagsmorgonen. Men flera elever och personal har haft svårt att ta sig fram.

Från klockan 12 stängde både Alstad skola och Väståkraskolan. Föräldrar uppmanades om möjligt att hämta hem sina barn. För de som måste stanna kvar håller fritids öppet. Skolorna kommer dock börja skicka hem de ur personalen som inte bor nära.

– Det är upp till varje skolledare att fatta beslut om hur de ska göra, utifrån hur deras verksamhet påverkas av vädret. Men generellt är alla verksamheter igång i dag, säger Dragana Lapcevic, administrativ chef på bildningsförvaltningen i Trelleborg.

Under torsdagsmorgonen kom även besked om att både Trelleborg och Vellinge kommuner tagit beslutet att ställa in all buss– och taxitransport till skolorna under torsdagen. I Vellinge uppmanades de med särskild skolskjuts att kontakta Vellinge taxi.

Även sophämtningen ställs in i vissa områden i båda kommunerna.