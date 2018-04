Så överlever barnfamiljen en bilsemester i Europa

Foto: Jenny Isaksson

En sådär 150 mil med ett bråkigt syskonpar i baksätet kan såklart lätt bli värsta mardrömmen. Är man van vid att barnen frågar ”när är vi framme” eller startar krig i bilen bara man ska köra till affären så är det lätt att avskräckas från att välja bilen för att ta sig till Medelhavet.

TA:s reporter Jenny Isaksson delar med sig av sina bästa tips när man tar bilen på semestern.

Det var med viss oro och vånda vi satte oss i bilen inför den första bilresan med våra två killar som då var fyra och sju år gamla. Men i sommar ska vi ut på vår fjärde tur.

Sedan dess har det blivit ytterligare två resor och i sommar bär det återigen i väg söderut. För varje resa har själva bilåkandet blivit både lugnare och en viktigare del av resan. När vi planerar semester nu kräver barnen att få åka bil, ”för det är så roligt att komma fram till olika hotell varje kväll”, motiverar vår äldste.

Vi har samtliga gånger startat med en båtresa från Trelleborg till Sassnitz. Inte för att man kommer fortare fram men det känns skönt att inte behöva tillbringa hela första dagen stillasittande i en bil. Efter att vi haft picknick på Rügen har vi kört i cirka fem timmar för att komma en bit ner i Tyskland.

Andra nattstoppet har blivit i södra Tyskland eller i Österrike lite beroende på slutdestinationen. Vi har valt att lägga in ett tredje nattstopp för att inte behöva sitta fullt så långa dagar i bilen och för att inte behöva komma fram alltför sent till de ställen vi hyrt för en vecka.

Foto: Jenny Isaksson

Den fjärde resdagen har vi alltså bara behövt köra ett par tre timmar – åtminstone enligt den ursprungliga planen... Trafikolyckor eller arbeten på vägen framför oss har vid mer än ett tillfälle gjort att vi fått köra omvägar eller att vi blivit stillastående i långa köer.

Att få med barnen även i förberedelserna inför semestern är trevligt. Ett tips är att titta tillsammans på Utbildningsradions TV-serie ”Geografens testamente”. I flera delar får man följa karaktärerna genom olika delar av Europa och åtminstone har mina barn uppskattat att i förväg få se en del av de platser vi sedan har besökt eller förstå lite mer om geografi och olika länder.

Apropå i förväg, vi har alltid bokat alla hotellnätter i förväg. Visst kan spontanitet vara trevligt och ibland får man tänka om i alla fall. Men att mitt under högsäsongen tro att man ska kunna komma till en liten håla i Tyskland där det finns ett familjerum som står och väntar är att vara lite väl optimistisk. Alternativen kan då bli att man får bo i två dubbelrum, vilket kan bli nära nog dubbelt så dyrt, eller – i värsta fall, bo på olika hotell.

Foto: Jenny Isaksson

Köp en bra vägatlas. Gps:en är – måste jag erkänna – numera ett krav. Men glöm inte att även en vägatlas är bra att ha med sig. Den ger en bättre överblick vid planeringen, bland annat för var man kan göra korta toa/fika-stopp längs autobahn eller vilka vägar som är extra sevärda. Dessutom fungerar de för att även barnen ska kunna ”se” hur långt man har kört eller hur långt det är kvar. Bland annat tyska ADAC ger ut bra kartor där alla rastplatser finns markerade.

Det blir många långa timmar i bilen, det går inte att komma ifrån. Men det finns sätt att göra dem lugnare och skönare. Små krig och konflikter blir det sannolikt ändå, men det går att förebygga en hel del av dem.

Sagor kan ge lugn i bilen. Bärbara dvd-spelare eller surfplattor med film och spel är förstås kanonbra tidsfördriv. Men har man barn som lätt blir åksjuka kan de vara omöjliga, och vissa barn tröttnar faktiskt även på detta. Då är ljudböcker ett bra komplement. Det är bra underhållning för HELA familjen. Beroende på barnens ålder kan man också välja något som alla kan lyssna på tillsammans. Det har åtminstone gett oss längre stunder av harmoni i bilen. Ett tips är ”Sune på bilsemester” eller böckerna om Narnia. Har ni inte redan ett abonnemang så brukar de första veckorna på Storytel eller Bookbeat vara gratis prova-på. Perfekt för semestern alltså!

Ta ordentlig paus. Lägg in minst en längre paus under dagen och kör in i en mindre stad för lunchstopp. Dels slipper man det tråkiga utbudet på motorvägarnas rastplatser och dels är det då man får den där lilla extra upplevelsen som gör det värt att sitta många timmar i bil genom Europa.

Foto: Jenny Isaksson

Glöm inte småvägarna. Lägg på ytterligare någon timme på restiden och strunta en stund i motorvägen. Det brukar vara en välkommen ”paus” för den som kör att få växla tempo och köra landsväg där man får se mer, passera genom små byar och känna lite på landet man befinner sig i. Se ut en lämplig sträcka i förväg. I kartböcker finns ofta vägavsnitt markerade som betecknas som extra sevärda. Väljer man rätt så behöver det inte bli någon längre omväg, bara lite extra tid då man inte kan köra lika fort.

Ska ni köra över Alperna? Missa då inte de extra fina turistvägarna som till exempel Grossglockner Hochalpenstrasse (i Österrike) eller Rossfeld panoramastrasse (precis i gränsen mellan Österrike och Tyskland). Det kostar en extra slant att köra där, men är väl värt pengarna. Se bara till att ha bra bromsar på bilen innan ni ens tänker tanken på att köra över Alperna!

Foto: Jenny Isaksson

Mutor ska inte föraktas. Godis, serietidningar och små paket med överraskningar. Tänk igenom redan före resan vad som kan sysselsätta barnen. Vill man inte att de äter sötsaker tills de mår illa kan andra små ”mellanmål” och ”snacks” vara bra att ha. Packa alltid lite extra nödkost och vatten inne i bilen. Man vet aldrig när man råkar bli stående i en bilkö på en motorväg där det är helt omöjligt att gå ut och börja rota i bagaget. Och hungriga barn är oftast lika med krångliga barn.

Byt platser i bilen. Att låta ett syskon sitta fram en stund och en vuxen sitta där bak kan vara lugnande. Men håll koll på ålders- och längdgränser för att få lov att sitta i framsätet. Det varierar mellan olika länder. Är det kris kan en idé vara att placera en vuxen i mitten där bak en stund.

Foto: Jenny Isaksson

Eldriven kylväska. Att ha bilen, och därmed ett helt bagage att fylla med packning, med sig på resan innebär att det är lättare att köpa picknickmat och hålla nere resebudgeten. Att investera i en kylväska som är som ett litet kylskåp är inte fel. Plugga in i bilens cigarettuttag eller i hotellrummets vanliga vägguttag så får man med sig det nödvändigaste som lite pålägg, yoghurt och kall dryck utan att behöva krångla med frysklampar.

Ha kontanter. Kortbetalning är ingen självklarhet runtom i Europa. Och när man står där utan mynt till ett toabesök eller för att betala hela familjens nyss uppätna lunch förbannar man sin övertro på den digitala världen.