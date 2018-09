Så blir helgens väder: ”Kan bli ganska kyligt”

Foto: Grøtt Vegard/TT

Från en varm och solig fredag till temperaturer runt nollan på vissa håll. Så blir helgens väder enligt SMHI.

– Under fredagen har vi haft ett högtryck in över landet och en solig dag. Under natten blir det klart och kan bli ganska kyligt, ner mot noll grader in från kusten, säger Therese Gadd på SMHI.

Under lördagen vänder vinden från sydostlig till sydvästlig, och det blir växlande molnighet.

– Det ser ut att mest bli uppehåll, med temperaturer mellan 10 och 13 grader på eftermiddagen, säger Therese Gadd.

Lördagens friska vindbyar kan dock ta med sig ett antal skurar som kommer in över sydkusten på söndagen.

– Det ser ut som om vi får räkna med mycket moln och en del skurar under söndagen. Men det kommer en del mildare luft med vindbyarna, så det kommer inte bli lika kallt som under natten till lördag, säger Therese Gadd.