Foto: Grøtt Vegard Wivestad

Veckans soliga väder verkar fortsätta in över helgen, även om det kan bli något svalare än de senaste dagarna, uppger SMHI.

– Det är ganska stabilt väder nu, med ett högtryck som växt in över landet och förstärks framåt över ett par dagar, säger Linus Dock, SMHI.

Under helgen kommer det vara solig, men något svalare väder, med stackmoln som kan dra in under eftermiddagarna.

– Sen på slutet av söndagen börjar det bli varmare igen, och värmen stiger i början av nästa vecka, säger Linus Dock.