Ryskt atomdrivet fraktfartyg på väg mot Skåne

Foto: CC BY-SA 2.0

Världens enda kvarvarande civila atomdrivna fraktfartyg är på väg mot Skåne. Ombord finns 150 kilo uran och 5 000 ton fisk från Stilla havet som ska till Sankt Petersburg.

Det 30 år gamla atomdrivna fraktfartyget Sevmorput befinner sig på torsdagseftermiddagen utanför den svenska västkusten i höjd med Varberg. Under fredagen kan fartyget förväntas passera den skånska kusten på sin väg från Petropavlovsk-Kamtjatskij på Kamtjatkahalvöntill till Sankt Petersburg.

Enligt tidningen Barents Observer är det första gången någonsin som ett atomdrivet fraktfartyg har satts in på sträckan via Arktis till Sankt Petersburg. Det ses som en del i den ryska strategin att låta allt mer trafik gå via Arktis.

Chefen för nukleär beredskap i den danska Beredskapsstyrelsen Steen Nordström skrev på torsdagsmorgonen att man tillsammans med det danska försvaret följer färden.

Sevmorput byggdes 1988 som ett av hittills fyra atomdrivna civila fraktfartyg som har byggts i världen. I dag är det den enda som är kvar i trafik. Under senare år har det byggts om och uppgraderats. Det återinsattes i trafik 2016 och är numera en del av den ryska handelsflottan.

Enligt Barents Observer innehåller fartygets reaktor upp till 150 kilo uran. Ytterligare två resor på rutten är planerade under hösten och om de faller väl ut är planen att det här ska bli en reguljär rutt, skriver tidningen.