Risk för trafikproblem i Trelleborg när E 6 stängs vid Alnarp

Foto: Tomas Nyberg

Från och med torsdag kväll rekommenderas alla som ska köra E 6 norrut förbi Malmö att i stället välja väg 108. Det innebär stor risk för köer när trafik till och från bland annat hamnen ska ledas längs Västra Ringvägen.

Järnvägen mellan Malmö och Lund ska utökas till fyrspårig. Detta medför bland annat att motorvägsbron vid trafikplats Alnarp måste byggas om.

För att kunna utföra arbetet behöver Trafikverket stänga hela motorvägsbron i båda riktningar från och med den 11 oktober klockan 20 och cirka två veckor framåt. Man räknar med att arbetet ska vara klart den 27 oktober.

Foto: Trafikverket

Under den tiden leds trafiken om vilket påverkar stora delar av trafiknätet i sydvästra Skåne. Bland annat rekommenderas alla som kommer från Trelleborg, och som ska vidare norrut förbi Malmö längs E 6, att välja väg 108 och fortsätta till södra Lund för att därefter köra väg 103 till trafikplats Lomma och vidare ut på E 6. För dem som kommer norrifrån gäller det omvända.

Trafikverket uppmanar också dem som kan att i stället åka tåg eller helt enkelt stanna hemma.

”Ju fler som stannar hemma desto lättare för dem som måste köra”, skriver Trafikverket i ett inlägg på Facebook.

Under avstängningen kör också Skånetrafiken extra Pågatågsavgångar på vardagar i rusningstrafik mellan Malmö C och Landskrona C via Lommabanan och stationerna Häljarp, Dösjebro och Kävlinge.