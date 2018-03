Under tisdagen väntar nya vittnesförhör i rättegången mot den mordåtalade Peter Madsen. TA rapporterar hela dagen direkt från Köpenhamns byret.

Under gårdagen hördes bland andra en kvinna som gjorde en dokumentär om Madsen, och som intervjuade honom samma dag som han åkte iväg med Kim Wall. Under intervjun kallade han sig själv ”möjlig psykopat”. Även flera tidigare sexpartners och en fysiker som sovit i ubåten under en vecka förhördes.