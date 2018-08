Polisutredning av mannen som jagade familj igång

Foto: Johan Nilsson/TT

Efter flera veckor utan någon tillgänglig handläggare har nu polisens utredning av fallet där en kvinna och hennes barn jagades av en man nu kunnat komma igång.

Det var den 20 juli, alltså för nästan sex veckor sedan, som en kvinna och hennes barn var och besökte en släktings trädgård när de blev ofredade av en grupp män. Männen ska ha ropat saker till dem, och sedan följt efter när kvinnan och barnen försökte lämna platsen.

Kvinnan ringde sin man, som mötte upp dem vid Hedvägen. Han konfronterade männen, varpå den ena drog kniv och hotade kvinnans make. De har sedan hamnat i slagsmål.

Polisen hade tidigt en skäligen misstänkt för misshandeln av maken, och för ofredandet. Men utredningen har länge stått mer eller mindre still, på grund av bristande resurser.

– Under juli månad har Polismyndigheten sitt absolut största och mesta uttag av semester. Myndigheten väljer att låta så många medarbetare som möjligt få ta ut sin semester under sommarhalvåret för att inte skjuta problemet framför sig med mycket personalbortfall under exempelvis kommande höst, berättade Ewa-Gun Westford, pressinformatör för Polisen i Region Syd, för TA tidigare.

Men nu har en handläggare kunnat tilldelas fallet.

– Man har börjat med målsägandeförhör och vittnesförhör nu. Inget har gjorts med den misstänkte än, säger Karl-Magnus Hanson vid polisen.