Perfekt festivalväder - lätta moln och drygt 20 grader

Foto: Mårten Svemark

Vädret under Palmfestivalen ser ut att bli precis som många nog önskar: Uppehåll med en hel del sol och drygt 20 grader. Åtminstone om man får tro SMHI.

Under torsdagen kan det bli något ostadigt och möjligen någon lokal regnskur under förmiddagen. Men framåt eftermiddagen och kvällen - lagom till att Palmfestivalen kickar igång i festivaltältet - spricker det upp med endast enstaka moln. 23-24 grader under dagen.

Det vädret fortsätter sedan under fredagen. En del höga moln kan förekomma och temperaturen förväntas ligga runt 20 grader. Inget regn i sikte, enligt SMHI:s meteorolog Henrik Reimer.

– Lördagen kan bli ännu lite mer solig och temperaturen kan gå upp till 23-24 grader, säger han.

Under natten mot söndagen kan sedan en del regnmoln leta sig in.

– Så det ser ut att börja och sluta lite ostadigt men fredagen och lördagen ser ut att bli fina, säger Henrik Reimer.