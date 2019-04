Olycksförare riskerar åtal

Foto: Jenny Isaksson

En 21-årig man riskerar åtal efter torsdagens seriekrock på E6, då flera personer skadades.

21-åringen misstänks för ett beteendebrott, närmare bestämt att inte ha anpassat avståndet till den framförvarande bilen. Troligen var det därför som han, vid olyckstillfället runt 17.30 i torsdags, körde in i bilen framför. Denna hade börjat bromsa in, ett par hundra meter innan Västra korset. Följden blev att ytterligare tre fordon körde in i 21-åringens bil, som blev totalt demolerad.

En kvinna fick föras i ambulans till sjukhus i Malmö, och två andra inblandade drabbades bland annat av smärtor i ryggen. Själv klarade sig 21-åringen undan med lindriga skador, även om han chockades av olyckan.