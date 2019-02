Nya strömavbrott kan dra över slätten under reparationerna

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Strömmen kommer försvinna åter för flera hushåll på Söderslätt de närmaste dagarna. Detta eftersom Eon håller på att lokalisera trasiga ledningar.

Som mest var drygt 5 300 hushåll i östra Trelleborg och Skurup utan ström på tisdagskvällen. Och problemen hänger i. Efter att på torsdagsmorgonen vara nere på fyra hushåll utan ström steg siffran åter till knappt 50 under torsdagsförmiddagen.

– Så kommer det troligen vara från och till de närmsta dagarna. Det är eftersom vi kopplar om i samband med att vi identifierar trasiga ledningar. Men de drabbade kunderna får sms om detta, säger Anders Klemedsson, regionchef på Eon.

Exakt vad som hänt vid det massiva strömavbrottet är ännu oklart. Känt är i alla fall att det inte är något sabotage som ligger bakom. Men nu fortsätter Eon med sina analyser och försöker identifiera vad som hänt.

– En sådan här utredning måste få ta sin tid, säger Anders Klemedsson.

Det verkar som att hög spänning gått ut till flera kunder, vilket gjort att hushållsapparater kan ha skadats. För att få mer information om detta, och för att ge hjälp med reklamationer, öppnade Eon under onsdagen två kontor – ett i Smygehamn och ett i Skivarp. Informationskontoret i Smygehamn håller öppet även under torsdagen. Under onsdagen kom närmare 100 personer till Smyge och 75 till Skivarp för att prata med Eon, som bland annat kan komma att ersätta självrisken. Den första kontakten ska dock alltid tas med försäkringsbolaget.

MER INFORMATION:

