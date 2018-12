Nya dagar för sophämtning – då töms tunnorna hos dig

Foto: Sara Johari

Under vecka 1 blir det förändringar i dagarna då avfallet töms i Trelleborgs kommun.

Det skriver kommunen på sin hemsida.

På nyårsafton hämtar kommunen avfall som vanligt. Men på nyårsdagen, den 1 januari, töms inga tunnor alls. Därför flyttas hämtningen fram en dag under resten av vecka 1. Om man till exempel har ordinarie hämtningsdag tisdag töms avfallet i stället under onsdagen den 2 januari. En dags förskjutning gäller sedan fram till och med lördag den 5 januari, då avfallet som skulle ha tömts under fredagen hämtas.

Detta gäller både villor, flerbostadshus och verksamheter.

Kommunen uppmanar att man sätter ut sitt avfallskärl på hämtstället senast klockan 06.00 och sedan låter det stå kvar fram tills att det blivit tömt.